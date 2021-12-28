Благовещенцы портят новую лыжную трассу

Фото: администрация Благовещенска

На набережной Благовещенска установили информационные таблички, в которых горожан просят не топтать лыжню и не выгуливать домашних питомцев. Их разместили спортсмены, ставшие инициаторами создания трассы в самом центре города на месте велодорожки. Они были огорчены отношением благовещенцев к месту притяжения лыжников.

Вчера, 27 декабря, на снежной подушке нарезали новую лыжню. Трассу протяженность 2,5 километра обновил председатель федерации биатлона Амурской области Сергей Кузнецов. Чтобы привести ее в порядок, Сергей Федорович потратил порядка трех часов.

- Огромная просьба ко всем не портить лыжную трассу, не ходить по ней. Вся ширина велодорожки – это лыжная трасса, ее нарезали под классический ход и под коньковый ход. Просим отнестись с пониманием к нашему труду, – обратились спортсмены к горожанам.

Спортсмены приглашают опробовать обновленную трассу всех любителей этого зимнего вида спорта. Ведь теперь встать на лыжи можно, не выезжая в отдаленные районы.