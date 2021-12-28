Амурчанин нарушил правила дорожного движения и врезался в поезд

Фото: пресс-служба ЗабЖД

Авария с локомотивом произошла в Амурской области 27 декабря. По сообщению специалистов, автомобиль выехал на железную дорогу перед приближающимся поездом и столкнулся с ним. Водитель легковушки отделался лишь травмами.

По информации ЗабЖД, авария случилась в 19.44 по местному времени. Водитель автомобиля проигнорировал сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. Поезд остановить бригада не успела.

- Водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути при запрещающем сигнале светофора перед приближающимся грузовым поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, – уточнили специалисты пресс-службы.

От сильного столкновения сильные механические повреждения получил автомобиль. Водитель получил травмы.

Задержек в движении пассажирских поездов не было – железная дорога осталась цела.