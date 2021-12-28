Синоптики рассказали, какую погоду ждать на зимних каникулах

В некоторых местах области температура опустится на 40 градусов ниже нуля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Амурского гидрометцентра рассказали об итогах 2021 года. Они отметили, что он выдался непростым: то холода, то сильные осадки, то паводок.

По сообщению синоптиков, 2021-й начался с низких температур: до -42...-47 градусов в северных и юго-восточных районах. Отмечался и сильный мороз в течение пяти и более суток.

Так, в феврале в Магдагачинском районе снега выпало больше в 5-7 раз. В апреле в амуре уже начался подъем воды. Сильный циклон с большими осадками в мае стал причиной начала паводка. Летом на всех реках региона фиксировалось «опасное гидрологическое явление», что привело к разрушениям мостов и дорог. Амурчан даже приходилось эвакуировать. В районе областной столицы была превышена отметка уровня воды 2013 года. Ситуация пришла в норму только в сентябре.

Год закончился ноябрьским снегопадом в Благовещенске и самой настоящей «альпийской зимой» в первой половине декабря. Тогда температура воздуха держалась на уровне нуля градусов и поднималась выше.

По прогнозу специалистов, на новогодних праздниках ожидается холод – до -25...-30 градусов в западных районах, до -40...-42 в восточных в темное время суток.

В ночь на Новый год температура ожидается в районе -27...-32 градусов. В восточной части региона будет похуже – там температура опустится до -40...-43. Осадков не ожидается.

В первый день нового года потеплеет до -20...-25 градусов. Небольшой циклон может принести снег.