В Благовещенске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Фото: УМВД России по Амурской области

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Им оказался ранее судимый 36-летний житель амурской столицы.

По сообщению МВД, происшествие случилось ночью во дворе дома по улице Театральная. Подожгли автомобиль Toyota, огонь задел и рядом стоящую машину. Однако очаг возгорания удалось локализовать быстро – хорошо сработала пожарная бригада.

Осмотрев место происшествия, специалисты поняли, что причиной случившегося мог стать поджог. Опросив владелицу авто, оперативники выяснили, что к этому может быть причастен ее бывший сожитель.

Мужчину задержали недалеко от места происшествия и доставили в дежурную часть полиции. В содеянном он признался, пояснив, что из-за ревности поджег автомобиль с помощью горючей жидкости.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждения имущества». Сумма ущерба составляет 600 000 рублей.

Задержанный находится в ИВС.