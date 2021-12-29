Благовещенцев просят поделиться старыми кастрюлями и наволочками с бездомными животными

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Волонтеры фонда «Горячие сердца» просят благовещенцев о помощи. Только нужна она не людям, а бездомным животным. Кроме того, любой человек может присмотреть питомца в приюте и забрать его домой. Пост об акции размещен в профиле зоозащитников @goryachie_cerdca.

Сейчас в приюте находится большее 200 животных. только вот к ним Дед Мороз не придет. Зато могут прийти жители города и сделать им небольшие подарки.

У приюта есть интересное предложение для амурчан: разобрать старый хлам и войти без него в новый год. Только ненужные вещи выкидывать не стоит: их можно отдать животным. Им пригодится все – и старые тазики, и кастрюли, и вещи, и постельное белье. Волонтеры дадут этому новую жизнь.

Кроме того, горожане могут взять в семью бездомную собаку или кошку. Выбрать друга можно через хэштег #вольеры_горячие_сердца в Instagram-аккаунте фонда. Также приют принимает небольшие подарки - продукты, чтобы в Новый год никто из животных не остался голодным. Для этого подойдут корм для кошек или собак, крупы, макароны и субпродукты.

Есть еще один вариант помощи четвероногим. Например, приехать в клинику, которая расположена по адресу: Б. Хмельницкого, 60/2. Там любой желающий может частично или полностью погасить долги за лечение подопечных. После этого вам выдадут чек об оплате.

А еще можно перевести подарок на карту хвостикам фонда. Связаться с представителями приюта можно по телефону:

8-924-841-13-99

Для неравнодушных амурчан доступны и реквизиты фонда помощи животным «Горячие сердца» Благовещенск:

Карта сбербанка - 5469 0300 1163 5414

Мобильный банк – 8-924-841-13-99 (получатель - Алла Николаевна В.)

Qiwi Кошелек - 79145585450

WEB-money кошелек - R189894643497

PayPal goryachiecerdca@gmail.com

Назначение платежа – «НГ для всех!»