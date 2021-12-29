Семерых благовещенцев будут судить за организацию азартных игр

Преступление выявили сотрудники ФСБ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи Благовещенска закончили расследовать уголовное дело в отношении семерых местных жителей. Они обвиняются в организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой - ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, в период с декабря 2019 года по март 2021 года на территории Благовещенска, который не относится к игорным зонам, обвиняемые организовали и проводили азартные игры в четырех арендованных нежилых помещениях. Для этого использовались порядка 80 компьютеров с доступом в интернет и выходом на игровую систему, распространение которой на территории России запрещено.

Незаконная деятельность выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Следствием собран необходимый объем доказательств, обвинительное заключение с изложением доводов следствия на 2 313 листах утверждено заместителем прокурора Амурской области. В ближайшее время 23 тома уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.