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Общество29 декабря 2021 8:21

В центре Благовещенска появится Лабиринт времени

Арт-объект появится на территории Трибуны Холл.
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: @sarholding

Фото: @sarholding

Новый арт-объект под названием «Лабиринт времени» построят на набережной амурской столицы. Появится он на территории будущей Трибуны Холл.

- Лабиринт - это символ течения времени. И мы надеемся, что он не просто позволит посетителям узнать историю Благовещенска, но и пробудит к ней искренний интерес, - отмечают в группе компаний, которая воплощает задумку в жизнь.

Сообщается, что желающие смогут прогуляться внутри конструкции со стеклянными гравировками, историческим фотоархивом, картами и важными событиями. Начало отсчета времени скроют в сердце Лабиринта. Там будет установлен камень - памятник первопроходцам.

Захватывающим станет путешествие в темное время суток – тогда на стеклянной выставке засияют тысячи огней. Какие исторические события будут отражены в Лабиринте, пока не известно.