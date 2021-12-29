В центре Благовещенска появится Лабиринт времени

Фото: @sarholding

Новый арт-объект под названием «Лабиринт времени» построят на набережной амурской столицы. Появится он на территории будущей Трибуны Холл.

- Лабиринт - это символ течения времени. И мы надеемся, что он не просто позволит посетителям узнать историю Благовещенска, но и пробудит к ней искренний интерес, - отмечают в группе компаний, которая воплощает задумку в жизнь.

Сообщается, что желающие смогут прогуляться внутри конструкции со стеклянными гравировками, историческим фотоархивом, картами и важными событиями. Начало отсчета времени скроют в сердце Лабиринта. Там будет установлен камень - памятник первопроходцам.

Захватывающим станет путешествие в темное время суток – тогда на стеклянной выставке засияют тысячи огней. Какие исторические события будут отражены в Лабиринте, пока не известно.