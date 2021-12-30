Амурчанка застрелила мужа и рассказала об этом полиции

Женщина также ранила гостя Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В селе Усть-Нюкжа Тындинского района полицейские задержали подозреваемую в убийстве своего мужа. Как рассказывают в УМВД России по Амурской области, тело погибшего 1978 г.р. с огнестрельным ранением было найдено в одном из домов села.

Предварительно установлено, что супруги с гостем пили алкоголь, и в ходе застолья у них произошла ссора. Тогда злоумышленница взяла из сейфа карабин «Сайга» и несколько раз выстрелила в сторону мужчин, убив мужа и ранив гостя. После этого она сообщила в полицию о случившемся.

На место происшествия выехала следственно – оперативная группа.

По факту убийства и покушения на убийство уголовные дела.