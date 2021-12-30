Мэрия Благовещенска планирует обсуждать новые арт-объекты с населением

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Администрация Благовещенска будет обсуждать установку новых арт-объектов на территории города с местными жителями. Дело в том, что горожане остаются недовольны скульптурами, которые то и дело появляются на территории амурской столицы. Этот вопрос был поднят во время прямого эфира, который поревел Олег Имамеев.

Во время него к мэру обратился житель города Дмитрий Евсеев. Он поинтересовался, когда же, наконец, мнение жителей будет учитываться при установке новых арт-объектов. Поводов для обращения было немало – жителям то и дело не нравились скульптуры, установленные в Благовещенске: влюбленные, беседка у ЗАГСа, музыкальные инструменты.

- Когда прекратится дурновкусие с арт-объектами в городе? Возможно ли согласование с обществом? - поинтересовался у мэра Дмитрий Евсеев.

В администрации подтвердили: некоторые объекты и правда вызывают вопросы.

- В частности, беседка на территории ЗАГС не была согласована в том виде, в котором ее исполнили. По территории парка Дружбы также есть некоторые недочеты, и руководством парка принято решение больше не устанавливать тематические объекты на территории. Хотелось бы отметить, что при рассмотрении такого рода объектов, скульптур никогда не будет единого мнения, поскольку это всегда творческая работа, - ответили на вопрос мужчины в мэрии.

К тому же, мэрия пообещала, что впредь будет учитывать мнение горожан и проводить опросы в СМИ и соцсетях.