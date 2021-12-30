В Благовещенске на три дня ограничат движение на перекрестке Ленина – Св. Иннокентия

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На перекрестке Ленина – Св. Иннокентия в Благовещенске временно ограничат движение транспорта. С 9:00 2 января до 21:00 5 января там проведут работы по устранению аварии на сетях теплоснабжения.

Администрация Благовещенска просит водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.

В связи с проведением ремонтных работ также изменятся схемы движения автобусов по маршрутам №№ К, 2(2А), 5, 7, 8, 11, 22, 26, 39.

Измененная схема движения маршрутов № 2(2А), 5, 39:

– ул. 50 лет Октября – ул. Ленина – ул. Шевченко – ул. Зейская – ул. Б.Хмельницкого – ул. Ленина и далее по утвержденному маршруту;

Изменённая схема движения маршрута № 7:

– ул. Пионерская – ул. Ленина – ул. Шевченко – ул. Зейская – ул. Б.Хмельницкого – ул. Ленина и далее по утвержденному маршруту;

Измененная схема движения маршрута № К, 11:

– ул. Ленина – ул. Шевченко – ул. Зейская –– ул. Б.Хмельницкого – ул. Ленина и далее по утвержденному маршруту;

Измененная схема движения маршрутов № 8, 22, 26:

– ул. 50 лет Октября – ул. Ленина – ул. Шевченко – ул. Зейская – ул. Б.Хмельницкого – ул. Ленина и далее по утвержденному маршруту.