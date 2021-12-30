Сделать прививку от коронавируса можно будет на праздниках

Жители областного центра старше 60 лет могут подать заявку для вакцинации на дому
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителей Благовещенска приглашают сделать прививку от COVID -19 на новогодних каникулах. Пункты вакцинации будут работать во всех взрослых поликлиниках.
Городская поликлиника № 1 – ул. Калинина, 82
31 декабря, 3, 4,5,6 и 8 января – с 8.00 до 13.00
Прививочный кабинет № 102.
Городская поликлиника №2 – ул. Октябрьская, 108В
31 декабря, 3, 4, 5, 6 января с 9.00 до 12.00
Сделать прививку можно только по предварительной записи.
Городская флюоростанция – ул. Б. Хмельницкого, 22
5 января с 8 до 13 часов
Городская поликлиника №3 – ул. Театральная, 28
31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 января, с 8.00 до 13.00
Кабинет № 104.
Городская поликлиника №4 - Амурская, 213
31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8 января с 8.00 до 14.00.
Всех планирующих вакцинироваться просят иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).
В амурском минздраве напоминают, что жители областного центра старше 60 лет могут подать заявку для вакцинации на дому. Для этого нужно позвонить по номеру 122 или 33-33-53.