В Приамурье школьники участвуют в патриотических сборах и квизах по программе допобразования

В новом году амурские подростки в возрасте 11-15 лет продолжают осваивать программу социально-гуманитарной направленности «Каскад-28». Ее цель – развитие интереса к основам военного дела, через формирование практических умений, необходимых для выполнения обязанностей военнослужащего.

Программу реализует Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания «Авангард». Длительность обучения – 36 часов. С октября по декабрь прошлого года его прошли 640 школьников из городов Благовещенск, Райчихинск, а также Благовещенского, Магдагачинского, Селемджинского и Тамбовского районов. С января планируется зачисление обучающихся образовательных организаций других муниципалитетов.

Интерес юных амурчан к военному делу подогревается и другими способами. В их числе – учебные сборы, в которые вовлечены ученики школ и студенты колледжей. С мая по июнь 2021 года в пятидневных сборах поучаствовали более трех тысяч ребят. Всего в прошлом году региональный центр «Авангард» организовал десять конкурсов, три интернет-викторины, две профильные смены, три квиза, одну областную конференцию патриотической направленности, шесть акций, месячник оборонно-массовой работы. Общий охват детей и молодежи – свыше 15 тысяч.

В целом система патриотического воспитания в Приамурье представлена достаточно широко. В регионе действуют 217 тимуровских отрядов, 88 патриотических клубов, 28 отрядов по благоустройству воинских захоронений. Динамично развивается движение «Юнармия». На сегодня в области создано 420 юнармейских отрядов, куда входят более 12 тысяч школьников. Ядром системы военно-патриотического воспитания детей в области является парк «Патриот», открытый в 2019 году. Побывать на экскурсии в нем могут ребята из любых городов и районов области. Здесь школьникам демонстрируют вооружение российской и советской армии, знакомят с «Партизанской деревней» – копией той, что была расположена в Республике Беларусь в годы Великой Отечественной войны.

В 2022 году будет открыт новый патриотический центр «Авангард», он разместится в пригороде Благовещенска, для строительства отведена территория бывшего танкового училища. На площадке намечено создать общежитие на 300 мест, спортзал, учебный корпус и большое количество плоскостных сооружений. Принимать первых гостей центр сможет уже осенью.