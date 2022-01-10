Медучреждения Приамурья получили медоборудование и транспорт по региональной программе

Больницы и поликлиники Приамурья получили медоборудование и транспорт на общую сумму более 309 миллионов рублей. Поставки прошли в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области», которая реализуется в области с начала 2021 года.

В общей сложности в медицинские организации в течение года поставили 224 единицы современного медицинского оборудования. Аппараты ИВЛ, УЗИ, электрокардиографы, дефибриляторы, эндоскопическое оборудование, маммографы, рентгенаппараты, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма в зависимости от потребности получили практически все больницы и поликлиники Амурской области. Одну только Ивановскую больницу в рамках программы переоснастили более чем на 60 миллионов рублей.

- Поставки оборудования в медучреждение осуществлялись с июля, - рассказал главный врач ГАУЗ АО «Ивановская больница» Игорь Самарин. - В больницу закупили два аппарата УЗИ экспертного класса, четыре аппарата ИВЛ, колоноскоп, эзофагодуоденоскоп, инфузионные насосы, аппарат ЭКГ, электроэнцефалограф, кардиотокографы, маммограф. В ноябре пришли две единицы рентгенологического оборудования. В декабре - аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма.

На дооснащение и переоснащение организаций медицинскими изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи до 2025 года планируют выделить 1,9 млрд. рублей. Для обеспечения транспортной доступности, а также доставки пациентов и медработников, выезжающих на дом, приобретут 196 автомобилей. Их общая стоимость свыше 132 млн руб.

В 2021 году в регион поставлено 52 единицы санитарного транспорта – УАЗы, легковые «Нивы» и «Лада Гранта». Их распределили в Зейскую, Шимановскую и Тындинскую больницы, городские поликлиники Благовещенска и Свободного, медицинские организации Белогорска, Райчихинска, Зеи, Ромненского, Архаринского, Октябрьского и Константиновского и других районов области. В некоторых районах получили сразу несколько единиц санитарного транспорта.

- В автопарке Ромненской больницы 22 автомобиля, 7 из них идут на списание, - рассказала и.о. главврача ГАУЗ АО «Ромненская больница» Тамара Федченко. - Три новых машины очень кстати. УАЗ мы сразу направим в ФАП с. Дальневосточное. Фельдшер будет выезжать на вызовы к больным, доставлять им медикаменты и прочее. Два легковых автомобиля пока оставим для обслуживания населения, прикрепленного к поликлинике Ромненской больницы.

Помимо поставок оборудования и транспорта в рамках программы предусмотрено строительство учреждений здравоохранения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь.

- До 2025 года построим по программе 17 объектов здравоохранения на территории области, в том числе 13 модульных ФАПов, две поликлиники и две врачебные амбулатории, - сказал губернатор Василий Орлов. - Также проведем реконструкцию детской поликлиники в Свободном. Основная цель программы — повысить доступность медицинской помощи. Жители всех районов области должны иметь возможность при необходимости быстро и в комфортных условиях пройти обследование и получить консультацию грамотного специалиста. Общий объем средств консолидированного бюджета на строительство объектов здравоохранения – 1,5 млрд рублей.