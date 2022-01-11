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Общество11 января 2022 1:25

Амурский ЗАГС продлил работу 22 февраля из-за желающих расписаться в красивую дату

Уже принято больше 50 заявлений
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Управление сделало новобрачным небольшой подарок

Управление сделало новобрачным небольшой подарок

Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурчане ринулись в отделения ЗАГС, чтобы расписаться в красивую дату – 22 февраля 2022 года (22.02.2022). По информации регионального Управления, уже подано больше 50 заявлений, 27 из которых только в Благовещенске и Благовещенском районе.

Сейчас свободных мест уже нет, а желающие все еще есть…Поэтому начальник Управления Наталья Томилова решила продлить время работы отдела ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району в этот день до 19.00. Вот такой приятный подарок получили амурские новобрачные.

- Мы ждем всех желающих и будем рады каждой новой паре, которая захочет создать семью в Амурской области, - говорят сотрудники ЗАГС.