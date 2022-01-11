В Приамурье начали принимать заявки от детей-сирот на получение жилищного сертификата в 2023 году

В муниципалитетах Приамурья стартовал прием заявок от детей-сирот на получение жилищного сертификата в 2023 году. Заявку можно подать до конца сентября этого года.

Получателей жилищных сертификатов на 2023 год определят в следующем году. Право на первоочередное получение имеют заявители, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак в соответствии с законодательством, или имеющие ребенка-инвалида, признанного таковым в соответствии с законодательством РФ.

Размер социальной выплаты производится исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной предельной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию. Так, максимальный размер сертификата в 2021 году составил 2 578 719 рублей. Сертификат с такой суммой получили граждане, которые приобрели жилье в Благовещенске и Свободном. В этом году сумма сертификата для детей-сирот, покупающих квартиры в этих городах, увеличилась до 2 856 282 рублей.

На 2022 год из областного бюджета выделено 450 миллионов рублей, что позволит обеспечить сертификатами ориентировочно 166 человек. В прошлом году на эти же цели было выделено 228,8 миллиона рублей. Благодаря этим средствам удалось обеспечить сертификатами 95 человек. Все они приобрели жилье.

В целях сокращения очереди на жилье в апреле 2021 года в законодательство области были внесены изменения по снижению возраста для сирот до 23-х лет. Кроме того, Законом Амурской области полномочием по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки наделены органы местного самоуправления в части приема документов, необходимых для определения права на получение социальной выплаты, и принятия решений о наличии либо отсутствии у заявителя такого права.

Право на получение сертификата имеют дееспособные граждане, не имеющие неснятой или непогашенной судимости, не состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах. Кроме того, заявитель должен осуществлять трудовую деятельность не менее года – на дату подачи заявления о предоставлении сертификата (за исключением женщин, имеющих двух и более детей или ребенка в возрасте до трех лет, а также неработающих трудоспособных граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом).

Одно из требований - заключенное мировое соглашение об урегулировании судебного спора с администрацией муниципального образования о предоставлении сироте жилья.