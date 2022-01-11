Больше 80 километров дорог отремонтировали в Приамурье по нацпроекту в прошлом году

В 2021 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 83 километра дорог Приамурья.

В нормативное состояние приведено 18 региональных участков протяженностью 73 км, еще на 7 объектах Благовещенской городской агломерации комплексно отремонтировано 10 км дорог. Площадь укладки асфальтобетона составила рекордные 650 тысяч квадратных метров – это почти в 1,5 раза больше, чем за два предыдущих года реализации нацпроекта.

По проекту БКД в 2021 году в области начали реализовывать комплексный ремонт региональных дорог, проходящих через населенные пункты. Благодаря чему проведена модернизация освещения, установка новых остановок, обустройство пешеходных зон, современного покрытия из щебеночно-мастичного асфальта и дорожной разметки. Всего в норматив приведены 10 участков региональных дорог, протяженностью 20 км в 7 муниципалитетах области.

- При формировании перечня объектов, которые должны быть отремонтированы в первую очередь, учитывается мнение жителей. Поступающие обращения и предложения направляются собственникам дорог, потом проводится анализ технического состояния, аварийности и социальной активности обозначенных участков, затем формируется план дорожного сезона по приоритетности и с учетом средств дорожного фонда, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

По национальному проекту БКД в 2021 году привели в норматив 37 км трассы Благовещенск - Гомелевка. В планах на 2022 год выполнить не меньший объем работ. К 2024 году автомобильную дорогу планируется привести в норматив на 100%.

- Впервые в истории региона в 2021 году отремонтировали 27-ми километровый участок дороги за один календарный год – это одна из самых востребованных магистралей области Благовещенск – Гомелевка. По контракту завершение работ было запланировано в сентябре 2023 года, но работы завершены на два года раньше срока. С опережением идёт и реконструкция дороги Благовещенск – Свободный на участке с 47 по 63 км. По контракту завершение работ в 2024 году, но планируется завершить работы уже в этом году, - отметил Александр Зеленин.