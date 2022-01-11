В Благовещенске с поличным поймали предпринимателя, расклеивающего рекламу по городу

Хаотичная расклейка объявлений в неположенных местах портит облик города Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В амурской столице поймали предпринимателя, который расклеивал по городу объявления. Мужчина рекламировал услуги грузчиков. По информации администрации Благовещенска, он «украсил» листовками почти всю улицу Островского. Испорченными оказались опоры освещения, ограждения, фасады.

С поличным расклейщика поймала горожанка. Теперь на благовещенца будет составлен протокол. Ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Хаотичная расклейка объявлений в неположенных местах портит облик города и добавляет работы городским службам. Сотрудники МКП «ГСТК» регулярно в соответствии с графиком уборки улиц очищают различные объекты от рекламного мусора.

В административной комиссии напоминают, что расклеивать объявления можно только в специально отведенных местах – на тумбах или, например, на досках объявлений, размещенных на фасадах зданий. Для того, чтобы город был чище и выглядел аккуратнее, административная комиссия проводит рейды, с расклейщиками также борются с помощью автодозвона по указанным в объявлениях номерам. В записанном голосовом сообщении абоненту рекомендуется убрать рекламу и больше её не распространять. Звонки не прекращаются до тех пор, пока организация не устраняет нарушения. Напомним, за эти нарушения расклейщикам грозит штраф от 600 до 5 тысяч рублей. Кроме того, оштрафовать могут и собственников зданий за непринятие мер по очистке фасада от объявлений.

Помочь в борьбе с расклейщиками могут горожане. Жители Благовещенска, ставшие свидетелями незаконного размещения объявлений, могут зафиксировать этот факт на фото или видео и позвонить в полицию или в административную комиссию Благовещенска по телефонам: 233-740, 233-738, 233-739.