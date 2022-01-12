В медорганизации Амурской области в 2021 году привлекли около 200 специалистов

Повысить укомплектованность больниц и поликлиник новыми кадрами удалось благодаря миллионным выплатам и приобретению жилья для медиков

В 2021 году из областного бюджета было выделено более 13 миллионов рублей на приобретение 10 квартир в Магдагачинском, Мазановском, Октябрьском, Селемджинском, Сковородинском, Тамбовском районах. Приобрести жилье для медиков поручил губернатор Василий Орлов.

- Практика предоставления служебного жилья давно себя зарекомендовала как убедительный аргумент в вопросе подбора кадров. Что касается здравоохранения — в этой сфере сейчас сложилась очень сложная ситуация с кадровым ресурсом. Острую нехватку врачебного и среднего персонала испытывают сегодня практически все наши медицинские учреждения. Мы принимаем все возможные меры к тому, чтобы максимально закрыть свободные вакансии в медицинских организациях, особенно в первичном звене, — прокомментировал губернатор Василий Орлов.

По словам главы амурского минздрава Светланы Леонтьевой, на сегодняшний день в области не хватает врачей-педиатров, терапевтов, врачей общей практики, анестезиологов-реаниматологов, неврологов, кардиологов, есть потребность во врачах-онкологах и др. Привлекают кадры не только жильем, но и выплатами. В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер в 2021 году в медицинские организации Амурской области трудоустроились 45 специалистов. Врачам выплатили по 2 млн рублей, фельдшерам по 1 млн рублей.

- А с июля 2021 года в области начала работать большая программа по укомплектованию кадрами медицинских организаций, расположенных по ветке БАМа, – рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева. – В Тындинский, Зейский, Селемджинский, Мазановский районы привлекли таким образом 21 специалиста, врачи получили по 5 млн рублей, средние медработники по 3 млн рублей. Еще одна программа по укомплектованию кадрами труднодоступных населенных пунктов заработала по поручению губернатора. В Шимановск, Сковородино, Магдагачи привлекли 17 специалистов. Врачам выплатили по 5 млн рублей, фельдшерам по 3 млн рублей.

Оказываются медикам и меры социальной поддержки.