Амурские пенсионеры знакомятся с гаджетами благодаря проекту «Азбука интернета»

В Амурской области завершился очередной год обучения пенсионеров цифровой грамотности по всероссийскому проекту «Азбука интернета». С начала 2021 года курсы прошли 80 людей старшего поколения в Благовещенске и более 70 в районах области.

Обучение проходило в Благовещенском государственном педагогическом университете, Амурском областном институте развития образования, районных отделениях Союза пенсионеров России, библиотеках, школах.

- Слушателей научили пользоваться компьютером, планшетом и смартфоном, познакомили с интернетом и его ресурсами, рассказали, как вести социальные сети, получать государственные услуги в электронном виде. Отдельное внимание уделили безопасному поведению в интернет-пространстве, чтобы наши пенсионеры не стали жертвами мошенников. Дополнительно мы провели встречу наших слушателей с полицейскими о мошенничестве в сети и реальной жизни. В конце мероприятия всем участникам вручили профилактические листовки и учебные пособия «Азбука интернета», — рассказала пресс-секретарь Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Котельникова.

Амурские пенсионеры, которые прошли курсы по проекту «Азбука интернета», принимают участие и во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету». Так, в 2021 году Анатолий Можаровский из поселка Моховая падь занял третье место в номинации «Мой интернет-проект». Годом ранее призером конкурса стала пенсионерка из Свободного Людмила Осипюк. А Ольга Конева из Белогорска благодаря проекту «Азбука интернета» освоила инстаграм и начала вести аккаунт местного Союза пенсионеров.

- Проект «Азбука интернета», безусловно, помогает пенсионерам не потеряться в современном цифровом мире. Мы видим, как к концу обучения наши слушатели с интересом и азартом работают с новыми гаджетами, с социальными сетями. Положительных примеров очень много. Это и победы амурских пенсионеров в региональных и всероссийских олимпиадах по компьютерному многоборью, и ведение личных и рабочих аккаунтов в социальных сетях, и переписки со старыми друзьями в мессенджерах. Из-за пандемии в 2021 году обучение прошли меньше пенсионеров, чем мы планировали. Тем не менее, проект пользуется популярностью и показывает свою эффективност», — отметила председатель Амурского регионального отделения «Союза пенсионеров России» Елена Самбур.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между ПФР и «Ростелекомом» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности, которое было подписано в 2014 году. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.