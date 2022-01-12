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Общество12 января 2022 4:14

В Свободном завершилась реконструкция Дома культуры по «единой субсидии» Минвостокразвития

На работы направлено больше полумиллиарда рублей
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В городе президентского внимания завершилась реконструкция Дома культуры железнодорожников. Работы прошли в рамках «единой субсидии» Минвостокразвития . В учреждении обновлены помещения, закуплена новая мебель, рабочие завершают установку оборудования. На реконструкцию ДК Железнодорожников в Свободном было направлено более 500 миллионов рублей.

Контроль за ходом реконструкции велся посредством камер видеонаблюдения, также на объект регулярно выезжали специалисты ГКУ Амурской области «Строитель».

Напомним, ранее в ДК железнодорожников занимались 12 творческих коллективов. Половина из них — детские. В ближайшее время все юные таланты смогут оценить обновленное здание.