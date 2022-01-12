В Свободном завершилась реконструкция Дома культуры по «единой субсидии» Минвостокразвития

В городе президентского внимания завершилась реконструкция Дома культуры железнодорожников. Работы прошли в рамках «единой субсидии» Минвостокразвития . В учреждении обновлены помещения, закуплена новая мебель, рабочие завершают установку оборудования. На реконструкцию ДК Железнодорожников в Свободном было направлено более 500 миллионов рублей.

Контроль за ходом реконструкции велся посредством камер видеонаблюдения, также на объект регулярно выезжали специалисты ГКУ Амурской области «Строитель».

Напомним, ранее в ДК железнодорожников занимались 12 творческих коллективов. Половина из них — детские. В ближайшее время все юные таланты смогут оценить обновленное здание.