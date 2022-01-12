Из-за наледей в трех районах Приамурья затруднено движение транспорта

Фото: Правительство Амурской области

На дорогах регионального значения в Зейском, Сковородинском и Тындинском районах вода вышла на проезжую часть. По информации регионального правительства, сейчас лед удаляется с элементов дорог, их обрабатывают противогололедными материалами и устанавливают противоналедные сооружения, местами ограждения достигают 2 метра в высоту.

В Зейском районе на дороге Зея – Золотая Гора зафиксирован выход воды на проезжую часть на шести участках 33 км, 44 км, 47 км и 78 км, наиболее проблемные в настоящее время находятся на 54 км и 57 км. На дороге Зея – Снежногорск у собственника дороги на контроле три участка на 5, 6 и 17 км. На участках установлены ограждения. Мониторинг и спуск воды ведутся каждый день, проезжую часть очищают механизированным способом по мере необходимости, ориентировочно раз в 2-3 дня. Проезд в удовлетворительном состоянии, производится ежедневное патрулирование. Сложная ситуация на участке 56 км дороги Зея – Поляковский, ведется ежедневный спуск воды путем прорези канавы в ледяном поле. Автомобили движутся в объезд.

В Сковородинском районе из-за выхода воды на дорогу Сковородино – Тахтамыгда на контроле 5 участков: 8 км, 11 км, 15 км, 18 км и 20 км. По мере необходимости ликвидируются механизированным способом наледи. Так как участки находятся в непосредственной близости с железнодорожной дорогой Транссибирской магистрали, нет возможности полноценно устранить проблему. Проезд поддерживается в удовлетворительном состоянии.

В Тындинском районе сложный участок на 2 км автодороги Тында – Первомайский, на 7 км дороги Тында – Восточный и на контроле три участка 78 км, 80 км, 82 км трассы Талдан – Соловьевск. Везде проезд содержится в удовлетворительном состоянии, по мере необходимости предпринимается комплекс мер по устранению воды в кювете.

- Наледям подвержены преимущественно районы глубокого сезонного промерзания, а интенсивность развития наледи напрямую зависит от запасов подземных вод и водности предшествующего летнего периода. Собственники дорог, заходя в сезон, предприняли необходимые меры по предотвращению рисков образования наледей, но есть участки, как те, которые сейчас на контроле, где возможно выполнять только ситуативные операции, эффективно решить проблему можно устройством мерзлотных поясов, но расположение участков за границами полосы отвода, в землях лесного фонда или в сложном горном рельефе местности. Дорожная ситуация в подверженных наледям районах ежедневно отслеживается собственниками дорог, - рассказал министр транспорта области Александр Зеленин.