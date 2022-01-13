Новые квартиры по нацпроекту получают 46 семей-переселенцев из аварийного жилья

Новый 48-квартирный дом жилой площадью 2,4 тыс. кв. м находится по адресу: улица Промышленная, 15. Ключи от квартир переселенцам начали выдавать в конце декабря.

Квартиры в доме, в основном, двухкомнатные, все они оснащены необходимыми приборами учета и сантехникой: ванна, раковина, мойка, унитаз. В доме оборудованы тепловые узлы, выполнены мероприятия по энергосбережению и доступности для маломобильных групп населения.

Двор около дома благоустроен: заезды заасфальтированы, сделаны автомобильные стоянки с местами для маломобильных граждан, пешеходный тротуар. Также около дома для отдыха жителей оборудованы игровая площадка с детским спортивным комплексом. На территории выделены площадки для хозяйственных нужд и размещения мусорных контейнеров.

Также благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в прошлом году в Прогрессе сдали в эксплуатацию 48-квартирный дом жилой площадью 2,3 тыс. кв. м по адресу: улица Пушкина, 5.

Всего на строительство этих двух жилых домов потратили 235,2 млн рублей, в том числе: из средств Фонда ЖКХ – 228,1 млн рублей и средств областного бюджета – 7,1 млн рублей. Благодаря их строительству в Прогрессе удалось расселить все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года.

Напомним, новое жилье переселенцы получают в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» национального проекта «Жилье и городская среда», который стартовал в Приамурье в начале 2019 года.

Общий объем финансирования по программе в 2021 году составил 2,4 млрд рублей. Из них, с учетом уже наработанной практики, регион досрочно получил более 800 млн рублей на реализацию этапа 2022 года. При сохранении имеющейся динамики регион планирует досрочно завершить программу в 2024 году.

За 2,5 года реализации нацпроекта (II полугодие 2019 - 2021 год) в Амурской области были расселены более 40 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживали 2 тыс. чел. (1 тыс. семей).