В Константиновке завершается капитальный ремонт Дома культуры в рамках нацпроекта

В селе Константиновка близится к завершению капительный ремонт Дома культуры. Основные работы внутри здания уже выполнены, рабочие заканчивают ремонт фасада.

Напомним, масштабные преобразования в учреждении культуры проводятся впервые за 30 лет благодаря национальному проекту «Культура».

В рамках заключенного контракта рабочие выполнили устройство водостока на крыше, устройство отмостки, замену оконных и дверных блоков, ремонт внутренних помещений, обновление всех систем жизнеобеспеченья. Кроме того, по модельному стандарту за счет средств федерального бюджета в районном ДК была модернизирована библиотека.

На капитальный ремонт районного Дома культуры в селе Константиновка направлено 33 миллиона рублей.