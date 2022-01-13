Благовещенский центр «IT-куб» стал просторнее и функциональнее благодаря нацпроекту

В центре цифрового образования детей «IT-куб» в Благовещенске завершается ремонт второго крыла: это фасад, медиазона, пространство для коворкинга, шахматная гостиная, учебные аудитории. Помещение осталось брендировать, а в кабинетах поставить мебель и оборудование.

Здесь уже полностью заменена система отопления, электропроводка, установлены новые окна. Строители выполнили перепланировку: демонтировали перегородки и полы, залили новое покрытие, обшили стены, провели внутреннюю отделку.

- Помещение преобразилось. Стало тепло, светло и самое главное – безопасно. За пять месяцев подрядчики выполнили общестроительные работы, привели в порядок различные системы и сети. Площадь зонирована функционально, что позволит проводить мероприятия и учебные занятия без ущерба друг для друга, – рассказала руководитель центра Татьяна Кочергина.

Напомним, организация дополнительного образования детей «IT-куб» в Благовещенске открыта в рамках национального проекта «Образование». Первое крыло отремонтировано в декабре 2020 года, сейчас помещение готово полностью. Деньги на ремонт выделены из областного бюджета. Общая стоимость работ – почти 30 миллионов рублей.