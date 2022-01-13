В 2022 году по нацпрограмме запланирован запуск сети 4G в 27 населенных пунктах Амурской области

О реализации региональных проектов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» губернатору Василию Орлову доложила и. о. министра цифрового развития и связи области Анна Скок. Профильное министерство координирует реализацию пяти региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность».

Так, в рамках проектов в 2021 году завершены работы по подключению к интернету 442 социально-значимых объектов области - ФАПов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей и органов местного самоуправления. Всего же с 2019 по 2021 год был подключен 921 объект – это 100% утвержденного перечня. В 2021 году он был увеличен - добавлены четыре музея, 103 библиотеки, 129 культурно-досуговых учреждения, все объекты успешно подключены.

На основе инфраструктуры, построенной ПАО «МТС» для объектов социокультурного назначения, в 2021 году был запущен мобильный интернет в 24 малых населенных пунктах, где проживает более 18 тысяч человек, что расширило покрытие мобильной связи в Амурской области. В том числе в девяти населенных пунктах доступ к интернету появился впервые.

В 2022 году запланирован запуск сети 4G еще в 27 населенных пунктах общей численностью более 14 тысяч жителей. В списке - Усть-Нюкжа Тындинского района, Норск Селемджинского района, Желтоярово Свободненского района, Албазино Сковородинского района, Успеновка Ивановского, Маргаритовка и Практичи Мазановского района и другие.

В 2022 году будет предоставлена субсидия на создание информационного центра «горячей линии 122», а в 2023 году во всех школах области начнутся масштабные мероприятия по созданию инфраструктуры передачи данных за счет средств федеральной субсидии. В результате будут созданы системы контроля, управления доступом и видеонаблюдения.

Амурская область в лидерах по переводу массовых социально-значимых услуг в электронный вид. Специалистами министерства совместно с исполнительными органами государственной власти составлен перечень массовых социально-значимых услуг, в него на основании федерального перечня вошли 76 услуг, которые выведены на портал госуслуг.

Также в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» проводится обучение государственных и муниципальных служащих. В 2021 году прошли обучение 85 человек при показателе 77. Благодаря грантовой поддержке прошли переобучение 601 человек – это специалисты иных организаций и форм собственности.

- Для нас особенно важно, чтобы высокие технологии помогали гражданам максимально эффективно взаимодействовать с государством и позволяли тратить как можно меньше времени на получение различных услуг. И не имеет значения, где живет человек: в областной столице или на севере региона. В наше время всем гражданам одинаково нужна хорошая Интернет-связь. Реализация нацпроекта «Цифровая экономика» позволяет амурчанам в равной степени получать возможности доступа к высокоскоростному качественному Интернету, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.