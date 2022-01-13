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Общество13 января 2022 12:14

В Благовещенске из-за тренера по биатлону в школу №10 вызвали полицию

Родителей напугал человек с ружьём
Светлана МУБАРАННИКОВА
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Оказалось, речь шла о школьном тренере по биатлону

Оказалось, речь шла о школьном тренере по биатлону

Сегодня вечером, 13 января, к благовещенской школе №10 стянулось несколько отрядов полиции. Местные жители и пользователи социальных сетей волновались, ожидая новую волну минирований. Или ещё хуже – нападение на детей.

Но, как оказалось, произошло простое недоразумение. Родители запаниковали из-за человека с оружием, а это был школьный тренер.

– Вечером в полицию поступило обращение от граждан, что рядом с учебным заведением видели мужчину с предметом, похожим на оружие. На место незамедлительно выехали наряды полиции, они установили личность данного гражданина. Выяснилось, что это тренер-преподаватель. А в руках у него винтовка, состоящая на балансе школы, пневматическая. Предназначается для занятий биатлоном, – пояснили в ведомстве.

В школе №10 действует секция по этому виду спорта. Но кто-то из родителей не знал об этом и запаниковал. Всех родителей успокоило руководство школы и городская администрация – внештатных происшествий не случилось.