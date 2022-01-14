Промышленным предприятиям региона помогут увеличить объемы производства по новому нацпроекту

Промышленные предприятия Приамурья приглашают поучаствовать в федеральном акселераторе по повышению производительности труда. Организациям области помогут улучшить технологические процессы, увеличить прибыль и заработные платы сотрудникам, используя уже имеющиеся ресурсы без привлечения дополнительных инвестиций.

Такая возможность появилась благодаря национальному проекту «Производительность труда», который с этого года реализуется в Амурской области.

- Основной задачей проекта является повышение темпов производительности труда на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год. Принять участие в нем сможет любое предприятие с годовой выручкой не менее 400 миллионов рублей в приоритетных отраслях экономики. К ним относится обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. По предварительным оценкам, в Амурской области под эти условия подходит свыше 100 промышленных и производственных организаций. Нацпроект реализуется до 2024 года, поэтому призываем к участию всех руководителей, заинтересованных в расширении производства и увеличении прибыли, - рассказала министр экономического развития Амурской области Оксана Кукшенёва.

Заявку на участие в проекте можно подать на официальном сайте Федерального центра компетенций производительность.рф, который является оператором национального проекта «Производительность труда».

В конце прошлого года представители ФЦК уже побывали на ключевых амурских предприятиях. В ближайшее время эксперты отберут два объекта, которые станут пилотными в Приамурье и первыми начнут применять «бережливые технологии» на своем производстве.