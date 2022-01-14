Больницу Завитинского района оснастили современным оборудованием при поддержке губернатора

В Завитинскую больницу закупили колоноскоп и новый цифровой рентгенаппарат. Средства на покупку современного медоборудования были выделены из областного бюджета при поддержке губернатора Амурской области.

- Во время визита в нашу больницу в феврале 2021 года губернатор поинтересовался, в чем нуждается медучреждение, - рассказала главный врач «Завитинской больницы» Татьяна Амуленко. - Мы поделились, что рентгенаппарат имеет 100 %- ный износ и очень бы хотелось приобрести новый. Через несколько дней пришли документы - распоряжение о выделении средств на приобретение рентгенкабинета и, кроме того, на покупку колоноскопа. Такого аппарата раньше в больнице не было.

Покупка рентгенаппарата обошлась в 19,7 миллиона рублей, колоноскопа - в 1,13 миллиона рублей. Первый ввели в работу в конце октября, второй – в декабре.

- Раньше для выявления заболеваний кишечника мы проводили ирригоскопию с барием. Но в основном пациентов отправляли в областную больницу к колопроктологам. Именно они могли выявить онкопатологию на ранней стадии. Сейчас колоноскопию мы проводим сами. Ехать пациентам никуда не нужно - отметила Татьяна Амуленко.

На сегодняшний день в ГБУЗ АО «Завитинская больница» проведено 27 исследований с помощью колоноскопа. Онкопатологий не выявлено. Рентгенаппарат работает в более активном режиме. С его помощью медики провели уже 248 исследований.