Около 1400 амурских предпринимателей благодаря нацпроекту получили поддержку

Комплекс мер поддержки в 2021 году с помощью специалистов центра «Мой бизнес» реализован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

-Поддержка бизнеса с учетом современных реалий – одна из наших приоритетных задач. Для удобства и простоты оказания услуг уже несколько лет действует центр «Мой бизнес». В режиме одного окна здесь можно получить более 100 различных услуг от старта бизнеса до выхода на экспорт. В прошлом году поддержку в развитии своего дела получили почти 1400 субъектов малого и среднего бизнеса. Важно, что Центр готов помогать как действующим и начинающим бизнесменам, так и тем, кто ещё только планирует стать предпринимателем, - рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей области Валентина Дацко.

Самыми востребованными для бизнеса, по словам заместителя министра, остаются финансовые виды поддержки. Например, Центр кредитной поддержки предпринимательства региона в общем (ЦКПП) выдал свыше 400 микрозаймов на сумму 309 млн. рублей по ставкам от 1% годовых. Почти 800 млн. рублей региональный Фонд содействия кредитования субъектов МСП предоставил амурским предпринимателям поручительства в коммерческих кредитах.

Большое внимание в рамках нацпроекта уделяется развитию социального предпринимательства в регионе. Сегодня в Приамурье официально зарегистрировано более 70 социальных предприятий, 33 из которых прошли обучение в центре «Мой Бизнес» и получили федеральные гранты на общую сумму 16 млн. рублей.

Наравне с предпринимателями, региональный центр «Мой бизнес» поддерживает и самозанятых граждан. Так, в прошлом году в различных образовательных программах приняло участие свыше 100 человек.

В рамках нацпроекта в прошлом году продолжилась поддержка региональных экспортеров. Так, 16 амурских предприятий наладили поставки своей продукции в Грецию, Китай, Латвию, Австралию и ряд других стран мира.

При этом, в центре «Мой бизнес» отмечают, что весь комплекс мер не ограничивается только этими направлениями поддержки. На базе Центра ежегодно проводится большое количество образовательных мероприятий для бизнеса и самозанятых. Кроме этого, здесь готовы проводить консультации с привлечением экспертов, помочь в разработке сайтов, создании франшизы, размещении на маркетплейсах, продвижении товаров или услуг и тд.