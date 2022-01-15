25-летний водитель кроссовера погиб на объездной дороге в Свободном

источник фото: @svbstar

На автодороге «Обход г. Свободный» произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть погибшие, сообщают сотрудники ГИБДД.

Кадры с места происшествия опубликовал Instagram-паблик @svbstar.

Известно, что авария случилась в субботу, 15 января, около 04:40. Автомобилем Toyota Harrier управлял 25-летний мужчина, который допустил съезд с проезжей части дороги и опрокидывание. В результате водитель погиб на месте.

Пассажир кроссовера 1996 года рождения получил ранения и госпитализирован в лечебное учреждение.

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщает управление ГИБДД по Амурской области.