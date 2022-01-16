Ключи от квартир взамен аварийного жилья получили 36 жителей Сковородино

В Сковородино местные жители продолжают получать новое жилье взамен аварийного в рамках нацпроекта. Ключи от новых квартир получили уже 36 жителей.

Дом, построенный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на улице Василевского в городе Сковородино, сдали в эксплуатацию в преддверии Нового года. Сейчас переселенцы из аварийного жилья переезжают в свои квартиры. Некоторые уже отпраздновали новоселье.

- Ключи от квартир взамен ветхого и аварийного жилья получили 36 жителей города Сковородино. К концу января в городе будет сдан по программе еще один дом, по соседству. Новосёлами станут ещё 32 семьи. Всего, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», в Сковородино планируем расселить свыше 11,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, - сказал губернатор Василий Орлов.

Первый дом по программе был построен в Сковородино в 2020 году. Тогда ключи от квартир получили 28 семей-переселенцев из аварийного жилья.

Все жилые помещения в новых домах в городе Сковородино полностью готовы к комфортному проживанию. В комнатах сделаны натяжные потолки, кухни оборудовали электроплитами. Полы в комнатах, на кухне и в прихожей застелили линолеумом. Придомовые территории около новостроек оборудованы детскими и спортивными площадками.

Напомним, новое жилье переселенцы получают в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» национального проекта «Жильё и городская среда», который стартовал в Приамурье в начале 2019 года.

Общий объем финансирования по программе в 2021 году составил 2,4 миллиарда рублей. Из них, с учетом уже наработанной практики, регион досрочно получил более 800 миллиона рублей на реализацию этапа 2022 года. При сохранении имеющейся динамики регион планирует досрочно завершить программу в 2024 году.

За два с половиной года реализации нацпроекта (II полугодие 2019 - 2021 год) в Амурской области были расселены более 40 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживали две тысячи человек. (одна тысяча семей).