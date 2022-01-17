Уникальное для Амурской области оборудование поступило в новую школу в Свободном

Поэтапно принимать юных гостей новый корпус гимназии №9 в городе Свободный будет готов уже в следующем месяце. Об этом сообщила зампред регионального Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева по итогам рабочего визита в город президентского внимания, в котором ее сопровождала заместитель Элина Поцелуева.

Все строительные работы стоимостью 577 миллионов рублей уже полностью завершены. В настоящее время идет процесс лицензирования. Новый корпус гимназии №9 стал первым учреждением образования в Свободном, где есть два спортзала, большой актовый зал, современный пищеблок, созданы передовые условия для развития детей. Некоторое учебное оснащение школы уникально в масштабах всего Приамурья.

- На сегодняшний день из всех общеобразовательных организаций эта школа – лидер по оснащению современным оборудованием (ранее это была благовещенская школа №22). Сюда поступило уникальное для нашей области оборудование для занятий по физике и химии, многофункциональные интерактивные доски с уже встроенной камерой, благодаря которым школьники, оставшиеся по какой-то причине дома, могут видеть все то, что будет происходить на уроке. Впервые в Амурскую область поступил лингвистический глобус: при нажатии на страны можно услышать язык выбранного государства, – рассказала Светлана Яковлева.

После получения лицензии в расписание уроков школы, по согласованию с родительским комитетом, постепенно будут задействованы кабинеты нового здания. Кроме того, во втором корпусе гимназии до конца учебного года будут проводиться различные школьные олимпиады, конференции.

Напомним, второй корпус свободненской гимназии №9 возведен в рамках национального проекта «Образование».

- Город динамично развивается, поэтому вопрос строительства социальных учреждений в нем стоит достаточно остро. В ближайшее время здесь планируется начать строительство еще одной школы такой же мощностью, – сказал глава города Свободного Владимир Константинов.