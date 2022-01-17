В рамках проекта «1000 дворов» в микрорайоне Благовещенска благоустроят девять площадок

Всего в Благовещенске обновят 50 дворов. Они располагаются в центре города, микрорайоне и в отдаленных территориях: в районах КПП, «Тайвань», Сплавконторы, в Моховой Пади и других. Перечень адресов опубликован на сайте мэрии благовещенск.рф во вкладке «ЖКХ и благоустройство», раздел «1000 дворов». Здесь же размещена и документация по проекту: порядок рассмотрения и оценки заявок.

Также в разделе есть презентация от амурского Центра развития территория по стандарту благоустройства. Приведены примеры, какие малые архитектурные формы, элементы детских и спортивных площадок могут появиться в Благовещенске. Как выглядят благоустроенные общественные территории в других российских городах можно увидеть в документе «Проект "1000 дворов" на Дальнем Востоке».

Дворы будут благоустроены уже в этом, 2022, году. Сейчас готовится необходимая документация для проведения работ. Весной будут проведены аукционы и выбраны подрядчики. Обновлять дворы будут с 1 мая по 1 ноября.

Напомним, новые современные дворы появятся благодаря федеральной программе «1000 дворов», инициированной заместителем председателя Правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.