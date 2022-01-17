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Общество17 января 2022 8:55

Амурскую область ждут морозы до 41 градуса ниже нуля

Об этом амурчан предупреждают синоптики
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Ожидается снежный накат

Ожидается снежный накат

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье пришли настоящие крещенские морозы. На этой неделе температура воздуха может опуститься до -41 градуса Цельсия.

Как сообщают в региональном гидрометцентре, завтра, 18 января, в амурской столице ожидается до -29 градусов мороза ночью и до -18 – днем. В городе будет малооблачно, без осадков.

В районах Приамурья будет холоднее – до -31 градуса ночью, где-то – до -41-го. Днем столбик температура воздуха поднимется до -16...-21, на крайнем севере она останется на уровне -25...-30. На дорогах сохраняется снежный накат и гололедица.

В ночь на Крещение уровень ртути опустится до -25...-30 на юге области и -30...-35 на севере.