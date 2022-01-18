В Приамурье ищут свидетелей аварии, в которой погибли три молодых парня

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В Свободном полиция просит откликнуться свидетелей смертельной аварии, в которой погибли трое молодых людей. По информации ГИБДД по Амурской области, ДТП произошло 9 января в районе 101 км+250 км трассы Свободный Благовещенск.

По предварительной информации, столкнулись автомобили Toyota Celica и Mitsubishi Chariot. Погибли три человека: водитель Toyota Celica 2002 года рождения и пассажиры 2003 и 2004 годов рождения. Водитель Mitsubishi Chariot 1969 года рождения и пассажир 1972 года рождения были доставлены в больницу.

МО МВД России «Свободненский» также просит откликнуться очевидцев аварии, которая случилась днем ранее, 8 января. Тогда водитель на автомобиле Toyota Vitz в районе 99 км автодороги Благовещенск - Свободный не справился с управлением. Машина выехала на «встречку» и там столкнулась с другим авто.

Полиция просит тех, кто стал свидетелями аварий, обратиться в МО МВД России «Свободненский» по телефону: 8(416 43) 55-60-98.