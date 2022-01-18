Школьник из Благовещенска попал под колеса авто из-за нарушения ПДД

Это уже третья авария после каникул Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авария с семилетним ребенком произошла в амурской столице накануне, 17 января. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 08.19. по информации городского ГИБДД, школьник переходил дорогу в неположенном месте перед близко движущимся авто. Это произошло в районе дома №43 по ул. Зеленой.

В результате происшествия 7-летний пешеход с травмами доставлен в больницу. Известно, что он шел в школу.

Между тем специалисты ГИБДД обеспокоены количеством участившихся ДТП с участием детей. Так за семь дней после праздничных каникул это уже третья авария с участием детей-пешеходов, из которых две произошли по неосторожности самих детей.

По словам старшего инспектора по пропаганде БДД Отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» капитана полиции Ирины Самариной, родителям следует каждый день перед выходом из дома напоминать детям о правилах поведения на дороге и около проезжей части.

- Водителям же, так как они управляют средством повышенной опасности, нужно быть предельно внимательными, сбавлять скорость в местах возможного появления детей: возле образовательных учреждений, торговых центров, а также при приближении к пешеходным переходам и перекресткам, – отметила Ирина Викторовна.