В Благовещенске появится газовая котельная, которая обеспечит теплом жилые дома и социальные учреждения

Газовая котельная в Благовещенске станет самой крупной на Дальнем Востоке Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Приамурья построят первую газовую котельную. Она появится в микрорайоне «Северный» к концу 2023 года. Проект планируется «под ключ», сообщает администрация города. Это значит, что аукцион объявлен сразу на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации и строительство самого объекта. Подрядчика определят к середине февраля.

- Так как будет заключен общий контракт, подрядчик сможет параллельно проводить работы по разработке ПСД и вести планировочные и строительно-монтажные работы. Это ускорит процесс строительства объекта, - говорят в пресс-службе мэрии.

Газовая котельная в Благовещенске станет самой крупной на Дальнем Востоке. Ее тепловая мощность составит 80 Гкал/ч. Объект возведут за счет федеральных средств с 1% софинансирования из городского бюджета.

- Объект будет обслуживать большой жилой район с активной застройкой. Это квартал улиц Зеленая – 50 лет Октября – Шафира – Театральная. Здесь уже сегодня размещаются жилые дома и социальные объекты, в том числе, Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства, Амурский медицинский колледж, школа №15. Это перспективный район, у нас есть планы по дальнейшему развитию этой территории как площадки для строительства жилья и новых социальных учреждений – детского сада и школы на 1200 мест. Подключить все эти объекты к существующим источникам теплоснабжения невозможно, они уже сегодня загружены. Поэтому строительство газовой котельной просто необходимо, – подчеркнул мэр Благовещенска Олег Имамеев.