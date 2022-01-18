Возводимую по нацпроекту пристройку к детсаду «Сказка» в Магдагачах закончили на 30%

Возводить пристройку для малышей начали ещё в декабре Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В поселке городского типа Магдагачи на 30% готова пристройка к детскому саду «Сказка». Её возводят в рамках нацпроекта «Демография». Работы начались в декабре 2020 года.

По информации правительства Амурской области, сейчас на объекте укладывают парапет, обустраивают сейсмопояс и плиты перекрытия. Также изготавливаются аромакаркасы сейсмопояса для наружных стен первого этажа.

Работы контролируют специалисты ГКУ «Строитель». Они регулярно выезжают на объект, а также следят за процессом при помощи камер видеонаблюдения.

Напомним, площадь одноэтажной пристройки составит более 1200 квадратных метров, с основным зданием ее соединит теплый переход. В новом помещении разместят три группы для детей ясельного возраста. Пол в групповых помещениях будет с подогревом.

Общая стоимость строительства составит 139,3 миллиона рублей.