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Общество18 января 2022 7:00

Возводимую по нацпроекту пристройку к детсаду «Сказка» в Магдагачах закончили на 30%

В здании смогут разместиться три группы яслей
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Возводить пристройку для малышей начали ещё в декабре

Возводить пристройку для малышей начали ещё в декабре

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В поселке городского типа Магдагачи на 30% готова пристройка к детскому саду «Сказка». Её возводят в рамках нацпроекта «Демография». Работы начались в декабре 2020 года.

По информации правительства Амурской области, сейчас на объекте укладывают парапет, обустраивают сейсмопояс и плиты перекрытия. Также изготавливаются аромакаркасы сейсмопояса для наружных стен первого этажа.

Работы контролируют специалисты ГКУ «Строитель». Они регулярно выезжают на объект, а также следят за процессом при помощи камер видеонаблюдения.

Напомним, площадь одноэтажной пристройки составит более 1200 квадратных метров, с основным зданием ее соединит теплый переход. В новом помещении разместят три группы для детей ясельного возраста. Пол в групповых помещениях будет с подогревом.

Общая стоимость строительства составит 139,3 миллиона рублей.