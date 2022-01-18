Нацпроект принёс социальным учреждениям Приамурья новые автобусы

Семь автобусов для подвоза пожилых и маломобильных граждан, а также людей с инвалидностью приобрели по национальному проекту «Демография». Два автомобиля поступили в социальные учреждения Зеи и Новорайчихинска.

- Этот автомобиль станет отличным подспорьем для того, чтобы возить от места жительства до нашего центра граждан пожилого возраста, а также инвалидов. Планируем, что группы мы будем набирать порядка 8-10 человек, — говорит директор Новорайчихинского комплексного центра обслуживания населения «Маяк» Оксана Кушнаренко.

Ещё два автомобиля поступило в соцучреждения в Благовещенске, один автобус достался Свободному, ещё один - Тамбовке.

Автомобили нужны, в частности, для подвоза амурчан в отделения дневного пребывания, которые начали открываться в 2022 году по федеральному проекту «Старшее поколение». Они - часть системы долговременного ухода за пожилыми, маломобильными и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В Новорайчихинске и Зее эти отделения заработают в следующем году, а вот в областном центре профильные группы открыты с сентября. Одну из них посещает пенсионерка Нинель Алексеенко.

- Сижу дома, смотрю -уже то забыла, другое забыла, где лежит. А как сюда приду, здесь все нужно, и левой рукой пишем. У меня инсульт был, правая сторона поражена. А тут я пишу левой рукой, я чувствую, что начинаю соображать лучше, — делится она.

Самый большой плюс подобных проектов, помимо полезных занятий, говорят постояльцы профильных центров, — то, что они больше не чувствуют себя одинокими. Ведь здесь пожилые и инвалиды окружены вниманием и заботой.