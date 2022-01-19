В амурском селе детский сад и несколько домов остались без воды

Фото: прокуратура Амурской области

В селе Новокиевский Увал Амурской области случилась поломка на водонапорной башне. В результате семь жилых домов и местный детский сад остались без воды. Произошедшее заинтересовало региональную прокуратуру. Специалисты ведомства организовали проверку.

Выяснилось, что в башне вышел из строя глубинный насос, что и привело к коммунальной аварии.

Также проверка установила, что в августе 2021 года во время ремонта администрация Новокиевского сельсовета производила замену глубинного насоса. Но только бесперебойная работа оборудования обеспечена не была.

В прокуратуре вынесли предписание местному сельсовету. Водоснабжение вернулось спустя сутки. В это время людям подвозили питьевую воду.