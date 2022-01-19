В Благовещенске ищут мужчину, обокравшего квартиру на 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Амурские полицейские просят помощи благовещенцев. Необходимо установить личность мужчины, который подозревается в краже.

Преступление произошло 1 января. Неизвестный похитил из квартиры дома по улице Политехнической ювелирные украшения. Ущерб составил около 300 тысяч рублей. По данному факту следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело.

Мужчина, возможно причастный к совершению преступления, попал в объективы камер видеонаблюдения. Его приметы: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, славянской внешности.

Если вы располагаете любой информацией о разыскиваемом, сообщите об этом по телефонам: 8 (4162) 59-41-05, 8 (4162) 59 -41-09, 89145592000.