В Белогорске разработана уникальная для региона профориентационная программа

Самоуправление со школьной скамьи – в Белогорске для учеников старших классов общеобразовательных организаций действуют профориентационные классы муниципального управления. С инициативой по их открытию вышел глава города Станислав Мелюков еще в 2019 году. Похожего опыта в Приамурье пока нет.

- Школьники должны понимать, как работают органы местного самоуправления, какие задачи они решают, – считает Станислав Мелюков. – Сейчас местная власть испытывает острую нехватку кадров. И, возможно, принимаемые сейчас меры в будущем помогут вырастить квалифицированных специалистов для решения вопросов местного значения. Опыт Белогорска по внедрению классов муниципального управления можно будет спроецировать и на другие города и районы.

Занятия по самоуправлению проводят учителя истории и обществознания. В программе предусмотрены лекции, практикумы, презентации, экскурсии, встречи. В соответствии с учебным планом встречи со школьниками проводят и специалисты местной администрации, депутаты горсовета.

В этом учебном году элективный курс «Основы местного самоуправления» изучают 600 старшеклассников. В гимназии №1 и школах №5 и 17 отремонтированы профильные кабинеты.