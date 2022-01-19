Благовещенец убил знакомого и закопал его тело в подполье

Фото: СУ СК России по Амурской области

В Благовещенске закончили расследовать уголовное дело против 40-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в убийстве, сообщает следственный комитет Амурской области.

Как рассказали в ведомстве, преступление произошло в прошлом году. Вечером 20 февраля в квартире дома по улице Шевченко между мужчинами произошел конфликт. Известно, что они употребляли алкоголь. В процессе ссоры хозяин квартиры несколько раз ударил ножом гостя. Потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый через люк на кухне сбросил тело в подполье, там закопал, а на кухне убрался: выбросил в мусор верхнюю одежду погибшего и свою со следами крови.

На предварительном следствии обвиняемый свою вину не признал, и заявил о самообороне. Следствие, в свою очередь, считает собранные доказательства достаточными для квалификации его поступка как умышленное убийство.

На период расследования уголовного дела мужчина находился под стражей. Сейчас дело направлено в суд.