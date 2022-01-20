В соцсетях Приамурья «гуляет» видео, на котором девушку с ДЦП насильно окунают в прорубь

Фото: скриншот видео @pres.svyatoslav

После Крещения в СМИ появилось несколько историй о том, как родители окунают детей в прорубь. Причем делают это насильно. Такие кадры встречаются и в амурских социальных сетях. Где точно снято происходящее, неизвестно.

На видео можно заметить, как девочку с ДЦП окунают в купель. Ребенок извивается и явно не хочет этого делать. Амурский священник Святослав Шевченко отреагировал на это и призвал родителей не поступать так со своим чадом.

- Люди, остановитесь! Освященная вода на Крещение Господне не имеет ничего общего с живой и мертвой водой из русских сказок. Это не волшебство и не магия. Исцеление по вере это духовный процесс, а не шоковая терапия, - пишет в своих соцсетях Святослав.

Также он обратил внимание на необходимость прислушиваться к рекомендациям врачей, в частности, не лезть в ледяную воду без подготовки.

Тем более, не нужно толкать туда детей, да еще и больных. Вы ведь можете сделать только хуже, а потом будете обвинять в этом Бога. Не искушайте Господа своего! – призвал представитель церкви.

на произошедшее отреагировала героиня видео. Оказалось, девушке 18 лет, и она из Благовещенска. Наталья Бушило, так зовут амурчанку, известна в городе своим активным образом жизни. Девушка катается на квадроциклах, прыгает с парашютом и уже не первый раз участвует в крещенских купаниях.

- Какой приступ, где ужас? Просто вода попала в нос, первый раз окунулась с головой, вот и всё. Хватит писать и выдумывать небылицы. Всё было под контролем. А если мы кому-то испортили день, то извините, в следующем году повторим, вы напишите, в какое время будете, и мы придём позже, чтоб не портить вам день. И сразу прошу прощения, что живем на «радость» всем! – высказалась в комментариях мама Наташи.

На своей странице в соцсетях сама героиня рассказала, что ей понравился этот опыт. Также она поблагодарила всех, кто помог ей в этом:

- Я опять нырнула, не меня нырнули. Спасибо, еще спасибо Вове и Олегу, что помогли меня нырнуть... Сегодня прямо с головой нырнули, я не ожидала и воды нахлебалась, а то вдруг мне не хватит. Настроение просто «Вау»! Ждите меня на следующий год, меня привезут.