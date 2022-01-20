Боль Благовещенска - фасады: горожане продолжают расклеивать объявления где попало

Фото: администрация Благовещенска

Порядка 160 протоколов в прошлом году составили в административной комиссии Благовещенска на расклейщиков рекламных объявлений. Наложено более 500 тысяч рублей штрафов. Эффективность в борьбе с нарушителями показали рейды, автодозвон, помощь бдительных горожан.

По словам начальника городской административной комиссии, болевые точки – это фасады многоквартирных домов. Именно здесь чаще всего расклеивают листовки, которые портят вид города.

- Как правило, это объявления организаций, предоставляющих услуги по реабилитации алко- и наркозависимых. Думаю, многие горожане видят такую рекламу. Размещают ее одни и те же люди, на них неоднократно составлялись протоколы, и мы продолжаем их составлять. Например, один из таких расклейщиков привлекался уже более 15 раз, сумма наложенных штрафов составила около 100 тысяч рублей, – рассказал начальник административной комиссии администрации Благовещенска Сергей Слепцов.

Факты незаконного размещения рекламных объявлений сотрудники комиссии фиксируют регулярно в ходе рейдов. По номеру, указанному в объявлении, устанавливают виновника, составляют протокол и привлекают к ответственности.

- Доводим эту информацию до уполномоченных лиц. Например, если это касается многоквартирных домов, обращаемся в управление ЖКХ. Там принимают меры в отношении управляющей компании, чтобы та в свою очередь очистила фасад, – добавляют в административной комиссии.

Сразу два дела в отношении расклейщиков комиссия рассмотрела в среду, 19 января. На месте их задержали сотрудники полиции. Всего с начала года было рассмотрено десяток подобных дел.

С расклейщиками борются с помощью автодозвона. В записанном голосовом сообщении абоненту рекомендуется убрать рекламу. Звонки не прекращаются до тех пор, пока организация не устраняет нарушения. За них расклейщикам грозит штраф от 600 до 5 тысяч рублей.

Жители Благовещенска, ставшие свидетелями незаконного размещения объявлений, могут зафиксировать этот факт на фото или видео и позвонить в полицию или в административную комиссию Благовещенска по телефонам: 233-740, 233-738, 233-739.