Обвиняемый в нападении на продавца магазина в Благовещенске мужчина предстанет перед судом

Из мест лишения свободы мужчина освободился за несколько месяцев до нового преступления Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Благовещенец, напавший в ноябре на магазин и ранивший продавца, предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовных дел по обвинению 44-летнего ранее судимого мужчины. Ему инкриминируется разбой и покушение на убийство.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 1 ноября 2021 года пьяный обвиняемый зашел в круглосуточный магазин по улице Чайковского в Благовещенске. Ему сильно нужны были деньги на спиртное. Воспользовавшись, тем что в магазине была только продавец, мужчина, угрожая ножом, потребовал отдать ему имеющуюся наличность. Девушка стала кричать, тогда посетитель несколько раз ударил ее кухонным прибором по разным частям тела. Несмотря на серьезные травмы, потерпевшей удалось выбить нож из рук нападавшего и выбежать из помещения. Злоумышленник забрал из магазина три тысячи рублей, несколько бутылок водки, сигареты и скрылся.

Благодаря оперативно проведенным разыскным мероприятиям личность нападавшего была установлена сотрудниками уголовного розыска и мужчину задержали в тот же день.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой и убийство, освободился из мест заключения в июле 2021 года. На период предварительного следствия мужчина находился под стражей.

Сейчас следствием собраны необходимые доказательства, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Благовещенска, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В ходе расследования также установлено, что между хозяином магазина и потерпевшей не были оформлены трудовые отношения. Эта информация для проверки и принятия мер направлена в трудовую инспекцию. Кроме того, в социальных сетях сообщалось, что на момент преступления девушке не было 18 лет. Официального подтверждения этой информации не было.