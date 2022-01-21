В Амурской области управление делами правительства подозревают в выплате зарплаты подставному сантехнику

Фото: прокуратура Амурской области

Правоохранительные органы Приамурья выявили растрату в управлении делами правительства. Специалисты возбудили уголовное дело. Как предполагают в прокуратуре региона, в ведомстве могли долгое время платить зарплату подставному сотруднику.

Прокуратура провела проверку и обнаружила, что с 2016 по 2021 год одному из сотрудников необоснованно выплачивали зарплату. Известно, что он числился слесарем-сантехником, но фактически не выполнял свои обязанности. Сумма ущерба составила больше 1,2 млн рублей.

Изучив документы, прокуратура направила их в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

- Рассмотрев указанные материалы, СУ СК России по Амурской области в отношении директора ГБУ АО «Управление делами Правительства Амурской области» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. А именно «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», - сообщают специалисты.

Расследование находится на контроле прокуратуры.