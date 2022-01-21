Юную благовещенку, получившую травмы на горке в парке Дружбы, встретили из больницы с подарками

Фото: Надежда Багрова

Сегодня, 21 января, из больницы выписали 12-летнюю Вику, пострадавшую при катании с горки в парке Дружбы. Во время развлечения 9 января девочку сбил с ног другой ребенок. Вика получила травму головы, ей пришлось лечь в больницу. Сейчас с ней все хорошо и она едет домой.

О выписке в социальных сетях рассказала директор парка Дружбы и ОКЦ Надежда Багрова.

- Сегодня выписали из больницы девочку Вику, которая в парке Дружбы во время катания с горки сильно ударилась. Её сбил другой отдыхающий. Чтобы хоть как-то сгладить неприятный инцидент, мы пригласили на выписку ростовую куклу и вручили Вике небольшой подарок, – рассказала руководитель парка.

Кроме того, Надежда Ивановна попросила всех, кто отдыхает в парке, соблюдать правила безопасности и быть внимательными. Она также понадеялась, что таких ситуаций больше не повторится.