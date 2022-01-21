В Амурской области подтвердили еще 5 случаев «омикрона»: его завезли из Таиланда и Доминиканы

Ситуация в регионе сложная, но стабильная Фото: Олег УКЛАДОВ

Пять новых случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлено в Амурской области. Все они – завозные.

По словам руководителя амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой, они «приехали» в Приамурье из а Доминиканы и Таиланда. Среди заболевших трое взрослых и двое детей. Взрослые привиты, и заболевание протекает у них в легкой форме, когда как у детей – форма ОРВИ. В круге контактных с ними находятся 43 человека.

В целом количество заболевших коронавирусом осталось на том же уровне, что и на прошлой неделе. Ситуация в регионе сложная и стабильная.

- За неделю рост заболевших отмечается на 14 административных территориях. Значительный рост специалисты фиксируют в Благовещенске, Тынде, Завитинске и Сковородинском районе. Максимальная заболеваемость в областной столице (323 случая), Ивановском районе (89 случаев), городе Свободном (84 случая), Тамбовском (72 случая) и Михайловском (67 случаев) районах. Отмечается рост заболевания коронавирусной инфекцией среди детей 1 - 6 лет на 16,7%, – отметили в правительстве.

У 71% заболевание протекает в форме ОРВИ, у 29% – пневмонии. На 10% выросло количество случаев с тяжелым течением.