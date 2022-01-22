Спасатели Амурской области вынесли их горящего дома пожилого мужчину

Возгорание локализовали через восемь минут Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области

В селе Невер Сковородинского района произошел пожар. Сообщение о случившемся поступило 21 января в 13.34. Горела квартира в двухквартирном жилом доме по улице Золотой.

К месту происшествия незамедлительно выехали огнеборцы Сковородинского пожарно-спасательного гарнизона. В тушении пожара были задействованы 13 человек и три единицы техники.

Через восемь минут после прибытия пожарным удалось локализовать горение. Спасатели не дали огню распространиться на соседнюю квартиру. Личный состав караула вытащили из горящей квартиры мужчину 1958 года. С ожогами пострадавшего доставили в Сковородинскую районную больницу.

В настоящее время специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

Спасатели также напоминают, что необходимо помнить о правилах пожарной безопасности. В случае возникновения пожара нужно немедленно сообщить по телефонам:

- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи и со стационарных телефонов;

- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.